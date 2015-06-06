Инсталляция MSI дистрибутива
Для установки MSI дистрибутива на все компьютеры домена можно воспользоваться функцией установки программы, доступной через групповые политики безопасности.
- Запустите оснастку «Active Directory — пользователи и компьютеры», выберите в контекстном меню пункт «Свойства» для домена, в котором необходимо произвести установку.
AD — свойства домена
- Если Вы хотите установить LiteManager только на определенные компьютеры в сети — создайте другой узел, в который будут включены нужные компьютеры.
- Откройте редактирование объекта групповой политики безопасности.
Изменить параметры групповой политики
- Убедитесь, что включена политика «Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему», находящаяся в разделе «Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Вход в систему».
Ожидать инициализацию сети
- Добавьте MSI дистрибутив в список программ для инсталляции в домене. Для этого в контекстном меню объекта «Конфигурация компьютера -> Конфигурация программ -> Установка программ» выберите пункт «Создать -> Пакет».
Создать пакет установки
- Укажите для «romserver.msi» пункт «Особый».
Особый метод развертывания пакета
- Подготовка пакета завершена. Убедитесь, что появилась строка «LiteManager — Server».
MSI пакет назначен
Внимание!
ROM-Server с назначенными настройками будет инсталлирован на все рабочие станции домена после ближайшей перезагрузки или двух.