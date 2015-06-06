Новый дизайн сайта программы удаленного доступа LiteManager, добавлена справочная система, обзор решений, инструкции по использованию программы, сравнительные обзоры и статьи. LiteManager с полной поддержкой работы Linux под Wine, теперь программу можно запустить на операционных системах Linux.

Программа для удаленной поддержки клиентов Pro/Free версии в одном дистрибутиве. Удаленный доступ через Интернет по IP или ID соединению. Удаленный рабочий стол с поддержкой новой Windows 10. Режим демонстрации экрана позволяет организовать образовательный процесс в учебном заведении, дистанционное обучение. Бесплатно для личного или коммерческого использования.

Персональные аккаунты для Viewer'ов на NOIP ( личный кабинет). Аудио-видео чат в режиме конференции. Автоматический импорт компьютеров из домена, локальной сети или с NOIP.

Управляйте удаленно Linux и Mac, доступны режимы управления экраном и передачи файлов.

Инсталляция MSI дистрибутива

Для установки MSI дистрибутива на все компьютеры домена можно воспользоваться функцией установки программы, доступной через групповые политики безопасности.





Запустите оснастку «Active Directory — пользователи и компьютеры», выберите в контекстном меню пункт «Свойства » для домена, в котором необходимо произвести установку.

AD — свойства домена

Если Вы хотите установить LiteManager только на определенные компьютеры в сети — создайте другой узел, в который будут включены нужные компьютеры.

Откройте редактирование объекта групповой политики безопасности.

Изменить параметры групповой политики

Убедитесь, что включена политика «Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему», находящаяся в разделе «Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Вход в систему».

Ожидать инициализацию сети

Добавьте MSI дистрибутив в список программ для инсталляции в домене. Для этого в контекстном меню объекта «Конфигурация компьютера -> Конфигурация программ -> Установка программ» выберите пункт «Создать -> Пакет».

Создать пакет установки

Укажите для «romserver .msi» пункт «Особый ».

Особый метод развертывания пакета

Подготовка пакета завершена. Убедитесь, что появилась строка «LiteManager — Server».

MSI пакет назначен



Внимание!

ROM-Server с назначенными настройками будет инсталлирован на все рабочие станции домена после ближайшей перезагрузки или двух.