Инсталляция MSI дистрибутива
LiteManager
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Новости
18 августа 2020г.
Тестирование LiteManager 5.0 для Linux, Mac OS со встроенным LM Server.

Управляйте удаленно Linux и Mac, доступны режимы управления экраном и передачи файлов.

14 января 2020г.
Новая версия 4.9 + Линукс клиент
Персональные аккаунты для Viewer'ов на NOIP (личный кабинет). Аудио-видео чат в режиме конференции. Автоматический импорт компьютеров из домена, локальной сети или с NOIP.

06 июля 2015г.
LiteManager удаленная поддержка клиентов
Программа для удаленной поддержки клиентов Pro/Free версии в одном дистрибутиве. Удаленный доступ через Интернет по IP или ID соединению. Удаленный рабочий стол с поддержкой новой Windows 10. Режим демонстрации экрана позволяет организовать образовательный процесс в учебном заведении, дистанционное обучение. Бесплатно для личного или коммерческого использования.

06 июня 2015г.
LiteManager.ru удаленный доступ к компьютеру
Новый дизайн сайта программы удаленного доступа LiteManager, добавлена справочная система, обзор решений, инструкции по использованию программы, сравнительные обзоры и статьи. LiteManager с полной поддержкой работы Linux под Wine, теперь программу можно запустить на операционных системах Linux.

Инсталляция MSI дистрибутива

Для установки MSI дистрибутива на все компьютеры домена можно воспользоваться функцией установки программы, доступной через групповые политики безопасности.

  • Запустите оснастку «Active Directory — пользователи и компьютеры», выберите в контекстном меню пункт «Свойства» для домена, в котором необходимо произвести установку.

AD — свойства домена

AD — свойства домена

 

  • Если Вы хотите установить LiteManager только на определенные компьютеры в сети — создайте другой узел, в который будут включены нужные компьютеры.
  • Откройте редактирование объекта групповой политики безопасности.

Изменить параметры групповой политики

Изменить параметры групповой политики

 

  • Убедитесь, что включена политика «Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему», находящаяся в разделе «Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Вход в систему».

Ожидать инициализацию сети

Ожидать инициализацию сети

 

  • Добавьте MSI дистрибутив в список программ для инсталляции в домене. Для этого в контекстном меню объекта «Конфигурация компьютера -> Конфигурация программ -> Установка программ» выберите пункт «Создать -> Пакет».

Создать пакет установки

Создать пакет установки

 

  • Укажите для «romserver.msi» пункт «Особый».

Особый метод развертывания пакета

Особый метод развертывания пакета

 

  • Подготовка пакета завершена. Убедитесь, что появилась строка «LiteManager — Server».

MSI пакет назначен

MSI пакет назначен


Внимание!
ROM-Server с назначенными настройками будет инсталлирован на все рабочие станции домена после ближайшей перезагрузки или двух.

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